Дипломат КНДР: термоядерная война может начаться в любой момент

Он резко осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе, сообщает ТАСС.

"США размещают на Корейском полуострове, в самой горячей точке мира, огромные стратегические ядерные арсеналы, создавая серьезную угрозу для мира и безопасности на полуострове, который стоит на грани войны. Это создало опасную ситуацию, в которой термоядерная война может начаться на полуострове в любой момент, и это серьезно угрожает глобальному миру и безопасности", - сказал заместитель северокорейского постпреда.