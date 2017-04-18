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Дипломат КНДР: термоядерная война может начаться в любой момент

Rus.Postimees.ee
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Ким Ин Рён. | ФОТО: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Действия США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.

Он резко осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе, сообщает ТАСС.

"США размещают на Корейском полуострове, в самой горячей точке мира, огромные стратегические ядерные арсеналы, создавая серьезную угрозу для мира и безопасности на полуострове, который стоит на грани войны. Это создало опасную ситуацию, в которой термоядерная война может начаться на полуострове в любой момент, и это серьезно угрожает глобальному миру и безопасности", - сказал заместитель северокорейского постпреда.

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