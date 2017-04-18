Кармо Тюйр: российский след в финских выборах

В этом году на выборах было необычно много русскоязычных кандидатов – так звучит утверждение, переданное в эфир несколькими русскоязычными каналами, которые считали нужным осветить местные выборы в Финляндии.

Правда, ни одно издание не лучилось особенным оптимизмом. В Финляндии (по итогам последней переписи) живет около 75 тысяч русскоязычных, что на 5,5 миллионов жителей – не так уж и много. Несмотря на это, речь идет о третьей по численности национальной группе после финнов и шведов.

В финских избирательных списках значилось 164 русскоязычных кандидата. Именно в списках, а не в списке: представители так называемых старых партий уже на раннем этапе стали привлекать в свои ряды тех, кто мог бы привлечь русскоязычных избирателей или просто чуть добавить партии голосов. По закону на местных выборах право голоса есть и у граждан третьих стран, если они живут в Финляндии по крайней мере два года.

В передаче об этих выборах петербургского Пятого канала журналист представил свое видение того, почему финские политики ищут поддержку в русскоязычном электорате. Камера скользила как по улицам, так и по избирательным спискам, показывая, что там и там наблюдается больше, чем раньше так называемых новых финнов с более темной кожей.

С другой стороны, в голосе куда лучше знакомого с финскими реалиями местного журналисты слышатся предупреждающие нотки. Главный редактор издающейся в Хельсинки русскоязычной газеты «Спектр» Эйлина Гусатинская говорит, что так называемую русскую карту разыгрывает также Москва. Последняя использует как организации соотечественников, так и прямое инструктирование.

В конечном итоге русскоязычная избирательная кампания похвастаться успешностью не может. Из 164 условных русскоязычных кандидатов выбрали только четырех. Почему условных? Во многих случаях русский бэкграунд не распознается ни по имени, ни по используемому языку. Так, в Йоэнсуу возле российской границы избрали Марию Ройвас, которая на встречах с избирателями говорила на ладном финском и русский использует только для общения с родственниками, живущими по ту сторону границы. Получившая 221 голос Мария была в списке Зеленой партии на втором месте и теперь активно решает проблемы своего города, делая упор на социальную и экологическую безопасность.

Почему всё это важно для нас? Ведь и нам предстоят осенью местные выборы, а на опыте северного соседа все-таки можно чему-то научиться. Что с того, что и исторический фон, и бытовые реалии так называемого русского вопроса у нас кардинально отличаются.

Перевод с эстонского.