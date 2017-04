Эстонские ученые бросили вызов Google Translate: результат вызывает недоумение

Редакция портала Tehnika решила протестировать переводчики Google Translate и neurotolge.ee и сравнить их с переводами, сделанными человеком.

Читайте что получилось:

С эстонского языка на английский

Оригинальный текст на эстонском: Harju maakohus määras täna Edgar Savisaarele kohtuarstliku komisjoni ekspertiisi.

Перевод редакции: Court orders medical examination for Edgar Savisaar

Google Translate: Harju County Court today ordered Edgar Savisaar, the forensic medical Commission expert.

Переводчик Тартуского университета: This is an amateur occasion, today Edgar Savisara has appointed a medical committee expert.

Первая попытка перевести с английского языка на эстонский провалилась, так как переводчик ученых из Тартуского университета в предложении «Oliver Naas, the lawyer representing Savisaar, applied on March 21 for the court to end the proceedings concerning Savisaar due to the latter's bad health and inability to take part in the court proceedings nor serve the sentence» слова после даты «21 марта» переводить просто отказался.

А вот результат второй попытки с английского языка на эстонский:

Оригинальный текст на английском: The attorney wanted to ask how can taking part in long-term court proceedings, including actively defending himself at court hearings influence Savisaar's medical condition.

Перевод редакции: Kaitsja soovis küsida lisaks ka seda, kuidas võib pikaajalises kohtumenetluses osalemine, sealhulgas enda aktiivne kaitsmine kohtuistungitel mõjutada Savisaare terviseseisundit.

Google Translate: Advokaat tahtsin küsida, kuidas saab osaleda pikaajalise kohtumenetlusi, sealhulgas aktiivselt kaitsta ennast kell kohtuistungite mõjutada Savisaar seisundist.

Переводчик Тартуского университета: Advokaat soovis küsida, kuidas osaleda pikaajalisel kohtumenetluses, kaasa arvatud aktiivselt ka kohtu kuulamistel Savisaare meditsiinis.