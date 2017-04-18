Владельца команды "Формулы-1" арестовали
18 апреля 2017 г., 17:47
Индийский бизнесмен Виджай Маллья находится в национальном розыске из-за долга в полтора миллиарда долларов.
Виджай Маллья, владелец команды "Формулы-1" под названием "Форс Индия" и прекратившей в 2012 году полеты авиакомпании Kingfisher, задержан в Лондоне. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на индийские СМИ.
Бизнесмен в стране значится в розыске из-за банковского долга в 1,4 миллиарда долларов. В феврале 2017-го Центральное бюро расследований (CBI) предъявило владельцу Kingfisher обвинение в выводе из Индии 2,54 миллиарда рупий. Тогда же ЦБР потребовало экстрадиции предпринимателя.
Вопрос о передаче Малльи индийским властям решит британский суд.