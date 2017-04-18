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Владельца команды "Формулы-1" арестовали

Sports.ee
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Болид "Формулы-1". | ФОТО: Scanpix

Индийский бизнесмен Виджай Маллья находится в национальном розыске из-за долга в полтора миллиарда долларов.

Виджай Маллья, владелец команды "Формулы-1" под названием "Форс Индия" и прекратившей в 2012 году полеты авиакомпании Kingfisher, задержан в Лондоне. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на индийские СМИ.

Бизнесмен в стране значится в розыске из-за банковского долга в 1,4 миллиарда долларов. В феврале 2017-го Центральное бюро расследований (CBI) предъявило владельцу Kingfisher обвинение в выводе из Индии 2,54 миллиарда рупий. Тогда же ЦБР потребовало экстрадиции предпринимателя.

Вопрос о передаче Малльи индийским властям решит британский суд.

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