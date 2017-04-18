TransRussia: о чем договорились Эстония и Россия

С эстонской стороны во встрече приняли участие вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта Ахти Кунингас, председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа, посол Эстонии в России Арти Хильпус и представитель Эстонии в Казахстане Эркки Вейсман.

«Сегодня мы, по сути, договорились возобновить транспортные контакты и обсудили возможность ускорить пассажирское железнодорожное сообщение по примеру Санкт-Петурбург - Хельсинки», - подчеркнул в интервью Rus.Postimees статс-секретарь, заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.

Итоги встречи он оценил как очень положительные: «Больше трех лет не проводились заседания рабочей группы по транспорту. Сегодня мы договорились возобновить транспортные контакты и встречи рабочей группы, обсудили возможность ускорить железнодорожное пассажирское сообщение по примеру Санкт-Петурбург - Хельсинки, когда пограничный и таможенный контроль осуществляется на ходу».

Посол Эстонии в России Арти Хильпус уточнил, что встреч на уровне высших чиновников двух министерств (Эстонию представлял вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта Ахти Кунингас, а Россию - статс-секретарь, заместитель министра транспорта Сергей Аристов) на преводидось с 2013 года.

«Встреча прошла в конструктивной и дружественной обстановке. Мы обсудили практические моменты: как сократить время в пути для пассажирских поездов, наладить сотрудничество по шоссейным вопросам и не растерять контакты», - добавил Хильпус, выразив надежду, что в следующий раз Таллинн сможет принять у себя чиновников министерства транспорта России.