Депутата, советовавшего россиянам поменьше есть, оштрафовали за сокрытие доходов

Соответствующее решение от 17 апреля появилось в картотеке дел на сайте суда. В пресс-службе суда уточнили, что парламентария оштрафовали на четыре тысячи рублей, передает Znak.com .

В феврале прокуратура Ленинского района Екатеринбурга направила в суд два постановления о привлечении Гаффнера к административной ответственности. В июле прошлого года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. В отношении парламентария была введена процедура реализации имущества.

Также кредитором парламентария-единоросса был Сбербанк. Сумма предъявленных требований составила более 168,8 млн рублей.

Претензии прокуратуры к Гаффнеру связаны с тем, что он должен был передать свои банковские карточки арбитражному управляющему сразу после того, как был признан банкротом, но сделал это только 21 сентября 2016 года.

Кроме того, парламентарий, официально являясь банкротом, написал заявление и получал заработную плату не на банковскую карточку, а на руки.

Таким образом, мимо конкурсной массы (имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства. - Прим. NEWSru.com), куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошла 441 тысяча рублей.

При этом в ходе инвентаризации имущества банкрота выяснилось, что Гаффнер владеет только двумя ружьями. У парламентария, проживающего в элитном екатеринбургском комплексе "Тихвинъ", не оказалось в собственности ни квартир, ни личного транспорта, ни земель.