Случай в Maxima: отец преподнес сыну урок
18 апреля 2017 г., 18:49
Латвийскую покупательницу в супермаркете Ливаны приятно удивил поступок мужчины и его сына - они наполнили мелочью расположенную у кассы коробочку для пожертвований, на которую редко кто обращает внимание.
Видимо, именно на личном примере, отец хочет воспитать в ребенке чувства доброты и сострадания, сообщает портал Rus.TVNET.
«Просто фантастика! Заехали в Ливаны в «Maxima» купить некоторые вещи. Очередь была бесконечной, но мы терпеливо ждали. Рядом, за пустой кассой мешкались отец с сыном. Смотрю, принесли большую коробку с мелочью для пожертвований, и оба опустили туда наполненные монетами ладони! Все это было так правильно и красиво во всех смыслах», восторженно пишет Алисе.