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Случай в Maxima: отец преподнес сыну урок

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Латвийскую покупательницу в супермаркете Ливаны приятно удивил поступок мужчины и его сына - они наполнили мелочью расположенную у кассы коробочку для пожертвований, на которую редко кто обращает внимание.

Видимо, именно на личном примере, отец хочет воспитать в ребенке чувства доброты и сострадания, сообщает портал Rus.TVNET.

«Просто фантастика! Заехали в Ливаны в «Maxima» купить некоторые вещи. Очередь была бесконечной, но мы терпеливо ждали. Рядом, за пустой кассой мешкались отец с сыном. Смотрю, принесли большую коробку с мелочью для пожертвований, и оба опустили туда наполненные монетами ладони! Все это было так правильно и красиво во всех смыслах», восторженно пишет Алисе.

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