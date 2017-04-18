Случай в Maxima: отец преподнес сыну урок

Видимо, именно на личном примере, отец хочет воспитать в ребенке чувства доброты и сострадания, сообщает портал Rus.TVNET.

«Просто фантастика! Заехали в Ливаны в «Maxima» купить некоторые вещи. Очередь была бесконечной, но мы терпеливо ждали. Рядом, за пустой кассой мешкались отец с сыном. Смотрю, принесли большую коробку с мелочью для пожертвований, и оба опустили туда наполненные монетами ладони! Все это было так правильно и красиво во всех смыслах», восторженно пишет Алисе.