Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Ребенок просто хотел автограф президента США. То, что сделал в ответ на просьбу Трамп, возмутило соцсети

Смотрите видео!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Президент США Дональд Трамп подшутил над ребенком, когда тот дал ему свою кепку для автографа.

В воскресенье после пасхальной церемонии в Белом доме ребенок в толпе собравшихся попросил американского лидера подписать его кепку. Трамп охотно согласился, но когда оставил автограф, выбросил головной убор в толпу, сообщает Комсомольская правда.

Посмеявшись над криком «Нет!», Трамп проделал такой же трюк со следующей бейсболкой.

В соцсетях шутку республиканца восприняли негативно. Кто-то посчитал, что у президента США «провалы в памяти», и он просто забыл, кому вернуть кепку. Другие пользователи назвали поступок издевательством и призывом «подраться насмерть» за головной убор с автографом.

Наверх