Ребенок просто хотел автограф президента США. То, что сделал в ответ на просьбу Трамп, возмутило соцсети

В воскресенье после пасхальной церемонии в Белом доме ребенок в толпе собравшихся попросил американского лидера подписать его кепку. Трамп охотно согласился, но когда оставил автограф, выбросил головной убор в толпу, сообщает Комсомольская правда.

Посмеявшись над криком «Нет!», Трамп проделал такой же трюк со следующей бейсболкой.

В соцсетях шутку республиканца восприняли негативно. Кто-то посчитал, что у президента США «провалы в памяти», и он просто забыл, кому вернуть кепку. Другие пользователи назвали поступок издевательством и призывом «подраться насмерть» за головной убор с автографом.