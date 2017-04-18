Ребенок просто хотел автограф президента США. То, что сделал в ответ на просьбу Трамп, возмутило соцсети
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18 апреля 2017 г., 19:04
Президент США Дональд Трамп подшутил над ребенком, когда тот дал ему свою кепку для автографа.
В воскресенье после пасхальной церемонии в Белом доме ребенок в толпе собравшихся попросил американского лидера подписать его кепку. Трамп охотно согласился, но когда оставил автограф, выбросил головной убор в толпу, сообщает Комсомольская правда.
Посмеявшись над криком «Нет!», Трамп проделал такой же трюк со следующей бейсболкой.
В соцсетях шутку республиканца восприняли негативно. Кто-то посчитал, что у президента США «провалы в памяти», и он просто забыл, кому вернуть кепку. Другие пользователи назвали поступок издевательством и призывом «подраться насмерть» за головной убор с автографом.