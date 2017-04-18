Участник пикета энергетиков: утверждения Eesti Energia — циничное вранье

Об этом Еремин заявил во вторник корреспонденту "Актуальной камеры" во время пикета, организованного нарвскими энергетиками перед зданием Министерства финансов в Таллинне, сообщает Rus.err.ee.

В руководстве Eesti Energia не исключают компромисс, но считают требования работников завышенными. "Уже сегодня зарплата в среднем у работника у нас где-то 1400 евро. В среднем!" - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

"Это циничное вранье! Потому что 1400 никто из рабочих категорий не получает и таких зарплат на заводе масел нет", - сказал Еремин, добавив, что базовый оклад составляет 850 евро.