Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Участник пикета энергетиков: утверждения Eesti Energia — циничное вранье

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Пикет перед зданием Министерства финансов в Таллинне. | ФОТО: Tairo Lutter

По словам доверенного лица вахтенного персонала завода масел Анатолия Еремина, утверждения руководства Eesti Energia о высокой зарплате работников предприятия совершенно не соответствуют действительности.

Об этом Еремин заявил во вторник корреспонденту "Актуальной камеры" во время пикета, организованного нарвскими энергетиками перед зданием Министерства финансов в Таллинне, сообщает Rus.err.ee.

В руководстве Eesti Energia не исключают компромисс, но считают требования работников завышенными. "Уже сегодня зарплата в среднем у работника у нас где-то 1400 евро. В среднем!" - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

"Это циничное вранье! Потому что 1400 никто из рабочих категорий не получает и таких зарплат на заводе масел нет", - сказал Еремин, добавив, что базовый оклад составляет 850 евро.

Наверх