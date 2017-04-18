Предполагаемый организатор теракта в Петербурге в суде отказался признать свою вину

Подозреваемый в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.
"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву - я такого не говорил",- заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы.
"Мое участие есть, но не прямое", - пояснил он. Он утверждает, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.
"Мне давали команду. Я не осознавал, что участвую в подготовке теракта", - заявил Азимов. Он добавил, что намерен позже пояснить свою позицию. "Потом будем разбираться", - сказал он.
Со своей стороны следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва. По словам следователя, вина Азимова подтверждается его показаниями, данными вчера.
"В ходе его допроса в качестве подозреваемого Азимов подтвердил свое участие в подготовке к взрыву поезда в метро Санкт-Петрбурга", - заявил следователь.
Ранее адвокат Азимова Армен Задоян сообщил журналистам, что его подзащитный не отрицает свое участие в преступлении. "Он признает вину в полном объеме", - сказал защитник перед заседанием в Басманном суде Москвы во вторник.