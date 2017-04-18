Полиция расследует деятельность бывшего руководителя Горхолла

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, отметив, что административное расследование в отношении Меэлиса Пая возбудило бюро Центральной криминальной полиции по борьбе. Пая подозревают в злоупотреблении служебным положением или влиянии с корруптивными намерениями.

Таллиннская горуправа на чрезвычайном заседании 20 марта решила освободить Меэлиса Пая от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS, поскольку он сам с собой заключил трудовой договор.

По словам исполняющего обязанности мэра Таави Ааса, Пай освобожден от должности в связи с заключенным с самим собой трудовым договором о занятии должности художественного руководителя. При этом условия договора не были согласованы с представителем владельца. «Горуправа не нашла в этой ситуации иного варианта кроме отзыва Пая. Поскольку реконструкция горхолла с каждым днем становится все более определенной, горуправа сочла нужным назначить двух новых членов совета горхолла», - добавил Аас.

Пай все обвинения в свой адрес опроверг, заверив, что как раз он привлек внимание общественности к коррупционным шагам городских властей в связи с архитектурными конкурсами по проекту реконструкции горхолла.