Reuters: Россия в четыре раза занизила количество погибших солдат в боях за Пальмиру

Как отмечают журналисты, речь идет о периоде с 29 января этого года по конец марта. Именно за это время, подчеркивает агентство, официальные потери российской армии в боях за Пальмиру занижены как минимум в четыре раза, сообщает Newsru.com.

В прошлом месяце журналисты лично пообщались с друзьями и родственниками некоторых погибших, изучили данные кладбищ и материалы в соцсетях и пришли к выводу, что с 29 января по 31 марта в боях погибло 18 российских граждан.

Однако в апреле агентство подтвердило смерть еще троих солдат армии РФ - Алексея Сафонова, Владимира Плутинского и Михаила Нефедова. Со ссылкой на заявления их близких, журналисты уточняют, что все вышеперечисленные служили в армии по контракту.

"Помимо солдат регулярной армии Россия отправляет в Сирию и частных наемников. У них официально гражданский статус, но зачастую это отставные офицеры с боевым опытом. Они принимают участие в наземных операциях под военным командованием. Об этом агентству ранее сообщали источники, осведомленные о ходе сирийской операции", - говорится в материале журналистов.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/18apr2017/syriancasualties.html