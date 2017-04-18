Безобразный случай: российская авиакомпания не допустила на рейс ребенка-инвалида

Причиной отказа в регистрации ребенка с ДЦП на рейс авиакомпании "Победа" стало отсутствие свободных мест на борту, сообщила пресс-служба Росавиации, которую цитирует Интерфакс.

"По предварительным данным, причиной отказа в перевозке пассажира с ребенком, страдающим ДЦП, стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый overbooking, который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, но не соответствует воздушному законодательству Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что в России овербукинг, являющийся, по сути, перепродажей билетов, запрещен, поскольку при нем обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются.

"Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за две минуты до ее закрытия", - заявили в ведомстве.

Кроме того, Росавиация порекомендовала руководству авиакомпании "Победа" незамедлительно провести внутреннее служебное расследование по факту перепродажи билетов на рейс и привлечь всех причастных к ответственности, вплоть до увольнения.

"Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке. Расследование подробностей этого случая продолжается", - говорится в сообщении.

Сотрудника уволят

Руководство авиакомпании "Победа" в понедельник вечером решило уволить сотрудника, ответственного за организацию рабочего процесса, во время которого произошел инцидент с отказом в посадке на борт пассажирки с ребенком-инвалидом на рейс Москва-Екатеринбург, говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

"В связи с этим руководство авиакомпании "Победа" приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении.

Руководством отмечает, что оно "поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями". В данной ситуации сотрудник "был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля", считает руководство лоукостера.