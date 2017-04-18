Эхо громкого скандала: жертва домашнего насилия Трийн Тулев созналась во лжи

Соглашение было достигнуто после судебного процесса, которой шел за закрытыми дверями около года. По мнению Весилоо в книге Тулеев было 14 утверждений в его адрес, которые не соответствуют действительности. Большая часть их них касается угроз, употребления наркотиков и медицинских данных, пишет Postimees.ee.

При этом в разговоре с корреспондентом Postimees Тулев отметила, что достигнутый компромисс не означает еще, что ее утверждения были неправдой.

«Компромисс – это консенсус, согласно которому стороны согласны с какой-то точкой зрения только частично, но ведут себя так, как будто согласны с ней полностью», - отметила Тулев.

Книги Тулев были изъяты из продажи уже в начале 2016 года, когда женщина не смогла доказать, что приведенные в ее мемуарах факты, выставлявшие в неприглядном свете ее бывшего сожителя, соответствовали действительности.

Согласно решению суда, женщина не может ни в каком виде распространять свою книгу и должна выплатить бывшему сожителю 3000 евро на покрытие судебных расходов.

Трийн Тулев и Расмусе Весилоо попали в скандал после того, как женщина призналась в передаче «Очевидец», что сожитель ее избивал. Мужчина был признан виновным в домашнем насилии, но в ходе суда выяснилось, что многие заявления, сделанные Тулев, были преувеличены.