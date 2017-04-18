В Ираке ликвидирован "главный снайпер" ИГ по прозвищу Русский
18 апреля 2017 г., 21:38
Полиция Ирака сообщила о ликвидации одного и главарей ИГ, которого называют главным снайпером террористической организации, по прозвищу Русский.
Федеральная полиция Ирака ликвидировала в Мосуле одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу-Хаджара по прозвищу Русский, об этом сообщает РБК со ссылкой на The Bagdadpost.
По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула. Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».