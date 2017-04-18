В Эстонии построят чудо-парк солнечных панелей стоимостью до 50 млн евро

«У нас уже есть опыт проведения подготовительных работ такого плана и мы заключили договоры с консультантами. Сам по себе это серьезный план», - сказал во вторник BNS председатель правления Fortum Eesti и Fortum Tartu Марго Кюлаотс.

Волостная управа Луунья инициировала составление соответствующей детальной планировки под строительство парка солнечных панелей. В то же время, как сказал Кюлаотс, открытым остается вопрос о приобретении в собственность участка земли, который на данный момент находится во владении государства. «Кроме того, этот участок земли загрязнен», - добавил он.

«Пока мы не знаем, нужно ли его приводить в порядок. Работать на этом участке людям не придется. В Германии, например, парки солнечных панелей монтируют как раз на таких участках земли, где ничего другого делать невозможно: либо это участок с загрязненной почвой, либо это территория военного полигона», - рассказал Кюлаотс.

До тех пор, пока не будет понятно, какой величины участок может быть приобретен, не ясно и насколько большим будет парк солнечных панелей. Кюлаотс добавил, что неопределенность в этом вопросе должна решиться в ближайшие пару недель.

«Если все пойдет по плану, парк панелей может быть смонтирован в течение этого года», - сообщил представитель Fortum.