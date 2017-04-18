В Эстонии построят чудо-парк солнечных панелей стоимостью до 50 млн евро

Энергетический концерн с финским капиталом Fortum намерен построить в волости Луунья Тартуского уезда парк солнечных панелей мощностью от 10 до 50 мегаватт, сумма инвестиций составит, соответственно, от 10 до 50 млн евро.
«У нас уже есть опыт проведения подготовительных работ такого плана и мы заключили договоры с консультантами. Сам по себе это серьезный план», - сказал во вторник BNS председатель правления Fortum Eesti и Fortum Tartu Марго Кюлаотс.
Волостная управа Луунья инициировала составление соответствующей детальной планировки под строительство парка солнечных панелей. В то же время, как сказал Кюлаотс, открытым остается вопрос о приобретении в собственность участка земли, который на данный момент находится во владении государства. «Кроме того, этот участок земли загрязнен», - добавил он.
«Пока мы не знаем, нужно ли его приводить в порядок. Работать на этом участке людям не придется. В Германии, например, парки солнечных панелей монтируют как раз на таких участках земли, где ничего другого делать невозможно: либо это участок с загрязненной почвой, либо это территория военного полигона», - рассказал Кюлаотс.
До тех пор, пока не будет понятно, какой величины участок может быть приобретен, не ясно и насколько большим будет парк солнечных панелей. Кюлаотс добавил, что неопределенность в этом вопросе должна решиться в ближайшие пару недель.
«Если все пойдет по плану, парк панелей может быть смонтирован в течение этого года», - сообщил представитель Fortum.