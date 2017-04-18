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Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ по прозвищу “Субарик” вновь попала в ДТП

Кроме этого, в ее автомобиле разбили стекло!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: facebook.com

Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ по прозвищу “Субарик” в прошлую субботу вновь попала в аварию на своем автомобиле Subaru, сообщается в группе “СтопСубарик” в социальной сети Facebook. Полиция подтвердила факт аварии. Кроме этого, в этот же день у автомобиля Валентины разбили стекло.

Авария произошла в 16.45 на улице Кивила. По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, в ДТП не было пострадавших, но на место происшествия была вызвана полиция, так как участники ДТП не смогли прийти самостоятельно решению о том, кто являлся виновником ДТП.

В группе “СтопСубарик” отмечается, что вторым участником ДТП была женщина на автомобиле BMW 5-й серии.

Вечером того же дня, около 20 часов, полиция получила вызов к одному из жилых домов в Ласнамяэ, так как было разбито стекло автомобиля Subaru. Полиция начала делопроизводство о проступке, чтобы установить лицо, нанесшее ущерб.

Напомним, что это не первый раз, когда Валентина попадает в аварию. За 4,5 года, что Валентина колесит по дорогам Эстонии, она спровоцировала 20 ДТП. Это больше, чем у кого-либо в нашей стране. Передача “Очевидец” даже присвоила женщине титул - Главный дорожный хулиган страны.

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