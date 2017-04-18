Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ по прозвищу “Субарик” вновь попала в ДТП

Авария произошла в 16.45 на улице Кивила. По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, в ДТП не было пострадавших, но на место происшествия была вызвана полиция, так как участники ДТП не смогли прийти самостоятельно решению о том, кто являлся виновником ДТП.

В группе “СтопСубарик” отмечается, что вторым участником ДТП была женщина на автомобиле BMW 5-й серии.

Вечером того же дня, около 20 часов, полиция получила вызов к одному из жилых домов в Ласнамяэ, так как было разбито стекло автомобиля Subaru. Полиция начала делопроизводство о проступке, чтобы установить лицо, нанесшее ущерб.

Напомним, что это не первый раз, когда Валентина попадает в аварию. За 4,5 года, что Валентина колесит по дорогам Эстонии, она спровоцировала 20 ДТП. Это больше, чем у кого-либо в нашей стране. Передача “Очевидец” даже присвоила женщине титул - Главный дорожный хулиган страны.