Эстонские бизнесмены в Москве: попробуем растопить лед в наших отношениях

Эстонский национальный павильон признан лучшим на форуме TransRussia в Москве. В российской столице Эстонию представляют 11 фирм, включая госпредприятия. На этот раз к ним присоединились эстонские политики и чиновники. Есть ли надежды на улучшение сотрудничества? Может ли что-то поменяться в текущих условиях?

Председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа: «Надеемся, что самые холодные времена в наших отношениях прошли. Поэтому мы здесь, в Москве, общаемся с партнерами по РЖД и представителями российского министерства транспорта».

«Надо вести диалог не только на уровне производителей и трейдеров, но и на уровне железных дорог и министерств. На этот раз Эстония достойно представлена на каждом из этих уровней. Попробуем растопить лед в наших отношениях», - добавил Рохумаа.

На фото: вице-канцлер Министерства экономики Ахти Кунингас, посол Эстонии в России Арти Хильпус и председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа / автор снимка Liis Treimann

Директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров: «Слава богу, что на этой выставке мы видим депутатов Рийгикогу, вице-канцлера министерства экономики и посла Эстонии в России Арти Хильпуса. Власти наконец-то повернулись лицом к нашему сектору. Это вселяет надежду».

«На эстонском стенде представлено 11 компаний. Это говорит о том, что все они горят желанием исправить ситуацию не только в трансапортно-логистическом секторе, но и в экономике в целом. Однако за один год нельзя ничего существенно изменить. Мы 10 лет теряли эстонский транзит, а теперь уйдет еще столько же, чтобы эти потоки восстановить», - уточнил Биров.

Член правления Таллиннского порта Маргус Вихман: «Надежда всегда есть. В Москву на этот раз приехали и парламентарии, и вице-канцлер Министерства экономики Эстонии, так что надеемся на новые контракты с российскими бизнес-партнерами и на новые контакты на политическом уровне».

Таллиннский порт, по словам Вихмана, на нехватку грузов не жалуется: «Январь был не очень удачным, но в феврале, марте и апреле товаров стало больше. В марте были зафиксированы самые лучшие показатели за последние 18 месяцев».

Директор по маркетингу Narva Logistics Дмитрий Сорокин: «Главное, чтобы появилось желание что-либо поменять к лучшему. Мы очень рады, что в этом году павильон посетили эстонские политики. Это свидетельствует о наличии намерений выстраивать крепкие и теплые отношения с соседями. Похоже, что появилось желание что-то поменять в логистическом секторе к лучшему».