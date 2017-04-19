Стартовали дорожные толоки: не поздоровится тем, кто превысит скорость

«Когда теплеет, нашей самой большой бедой становится скорость. К сожалению, широко распространилось мнение, что ДТП происходят с другими людьми, а не со мной и, превышая скорость, я не понесу ответственности и не попаду в опасную ситуацию», - рассказала Лойго.

То, что количество случаев превышения скорости в городах растет из года в год, стало одной из причин, почему нынешние дорожные толоки полиции сфокусированы на лихачах. «Большинство людей, оставивших свои замечания об опасных участках дороги, искренне обеспокоены безопасностью своих повседневных маршрутов. Собранная информация дает нам картину, в каких местах и как часто водители превышают скорость и создают опасные ситуации на дорогах. В течение 24 часов мы будем именно там, где нас ждут», - заверила Лойго.

Больше всего опасных мест, а именно 1000, на карте отметили в Харьюмаа и в Таллинне. По словам капитана полиции, это неудивительно, ведь именно здесь многие живут и работают. «Цель дорожных толок заключается в том, чтобы добраться до тех мест, где обычно патрулей не бывает», - объяснила она. В Тартумаа было отмечено более 300 проблемных мест, в Пярнумаа - более 60. Всего же в этом году их насчитывается 1600.

В толоках, которые прошли 21 апреля прошлого года, участвовало более 250 полицейских. Они оформили 220 штрафов в связи с превышением скорости и поговорили с тысячами водителей.