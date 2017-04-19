В Черном море потерпело крушение судно «Герои Арсенала»

Один член экипажа судна поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя «налажен визуальный контакт», сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы крымского управления МЧС Владимир Иванов.

Судно подало сигнал SOS рано утром примерно в 14 морских милях от берега. «Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 м», - отметили в МЧС. Судно, по первоначальным данным, следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

По предварительной информации, на борту находилось 12 членов экипажа. Среди членов экипажа были иностранцы, сообщил «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска и спасения. «В составе экипажа из 12 человек девять - россияне, еще двое, по предварительным данным, - граждане Украины, и один предварительно - Грузии», - сказал источник.

«Поиски осложняются погодными условиями - ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов», - говорится в пресс-релизе МЧС. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, в поисково-спасательных работах принимают участие 127 человек и восемь плавсредств. К месту крушения прибыло спасательное судно «Спасатель Демидов», которое возглавило спасательные работы на месте.

Ранее Южный региональный центр МЧС заявил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы.