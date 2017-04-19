Новый тренд: изобретен бесцветный кофе, который не пачкает зубы

Задумка братьев была такова, чтобы создать напиток, который бодрит так же, как и кофе, но при этом не оставляет желтых пятен на зубах и одежде. На странице CLR CFF сказано, что кофе сделан из высококачественных кофейных зерен Arabica, метод изготовления - уникальный.

На разработку бесцветного кофе ушло три месяца, в результате чего получился ароматный напиток без консервантов и подсластителей. Братья держат в секрете, как им удалось полностью обесцветить кофе.

Добавлять сливки или сахар в напиток не надо, в то же время в стандартном стаканчике (200 мл) содержится 100 мг кофеина. Комплект из двух банок кофе стоит более шести евро. Так как на домашней странице указано, что заказов много, ждать посылку с бесцветным кофе придется три-четыре недели.