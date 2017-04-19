Каким станет новый облик Нымме?

Основная цель - уточнить и осовременить общую планировку Таллинна в той ее части, которая касается этого района, с учетом изменений, произошедших за последние годы, и в соответствии с новыми направлениями развития в политике городской застройки.

Развитие района продолжится в качестве лесного города, где здания окружены сосновым бором. Здесь будет разрешено строить односемейные и малоквартирные жилые дома и, в качестве исключения, многоквартирные поблизости от уже имеющихся. Сохраняются планировкой все существующие парки и скверы, предусматриваются охрана и экспонирование природных достопримечательностей, улучшение рекреационных возможностей в районе. Особое внимание уделяется движению транспорта. Предусматриваются сеть велосипедно-пешеходных дорожек, для ускорения сообщения с центром города планируется создать новые остановки железнодорожного транспорта, автостоянки "Паркуйся и езжай!"