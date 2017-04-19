Опыт читателя: поездка в 400 км на сжатом природном газе обходится мне в 14 евро

Читателем оказался уездный секретарь Ярвамаа Райнер Эйдемиллер, который сообщил, что уже около года ездит на машине, оборудованной газобалонным оборудованием автомобиля (ГБО). И все его устраивает, кроме того, что до ближайшей заправки ехать далековато, пишет Järva Teataja.

«Сейчас у нас пять автозаправок. Все они автоматические и отлично работают. Стоимость килограмма газа составляет 73 цента. Обычно я заправляю около 18 килограммов, на которых проезжаю порядка 400 километров. В то же время в Латвии килограмм сжатого природного газа стоит около евро, а в той же Риге всего одна автозаправка, да и то не работает. В Литве стоимость сравнима с латвийской. Есть заправка в Каунасе, которая работает с 8 до 9 утра, либо надо заранее по телефону договариваться о желании заправиться. В Вильнюсе есть заправка, но и у нее есть свои недостатки», - привел он пример.

По словам Эйдемиллера, если в Эстонии удастся сохранить нынешние акцизы и льготы как на сжатый природный газ (CNG), так и сжиженный природный газ (LNG), то в этой сфере нашей стране будет чем гордиться.

В Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) поступил 31 проект о строительстве биогазовых автозаправок, для возведения которых хотят получить порядка 5,6 миллиона евро дотаций. Включая самофинансирование, общая стоимость проекта составляет более 16,4 млн евро. Проекты, которые получат финансирование со стороны государства, станут известны в мае.

В ближайшие годы новые газовые автозаправки должны открыться в Таллинне (4), Тарту (3), Йыхви (3), а также по две планируется построить в Хаапсалу, Пярну и Раквере. Ожидается их появление в Пайде, Тюри и Имавере.