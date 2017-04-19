Комиссия: единая сельскохозяйственная политика должна обеспечивать равные условия для конкуренции

По мнению председателя комиссии по сельской жизни Хелира-Валдора Сеэдера, встреча была продуктивной и содержательной.

«ЕСХП посредством уравнивания пособий должна создать равные условия для конкуренции. Пособия в первую очередь необходимо направить на науку и инновации, а также на выполнение связанных с экологией целей. Также важно уменьшить бюрократию», – сказал Сеэдер.

Руководитель делегации ЕП Чеслав Адам Секерский пояснил, что уже начаты переговоры по следующему бюджетному периоду. В первой половине этого года пройдут открытые консультации, которые продолжатся во второй половине года, когда комиссия представит извещение о ЕСХП. После этого в начале 2018 года будут представлены законотворческие предложения. По словам Секерского, цель – улучшить положение фермеров на рынке и в торговле.

Согласно имеющимся данным, извещение о ЕСХП будет представлено в сентябре-октябре 2017 года. По предварительной информации, первая ступень ЕСХП сосредоточится на прямых выплатах и организации рынка, вторая ступень – на финансовых инструментах и выполнении целей политики в области климата.

Сеэдер отметил, что во время председательства Эстонии пройдет неформальная встреча министров ЕС, которая будет посвящена запланированному на сентябрь обсуждению будущего ЕСХП.

Состоящая из шести человек делегация комиссии Европейского парламента по сельскому хозяйству и развитию сельской жизни в ходе визита в Эстонию встретится с министром сельской жизни Тармо Таммом, посетит сельскохозяйственную ярмарку в Тарту и примет участие в агрофоруме Mare Balticum.