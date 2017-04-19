Обвиняемый в коррупции итальянский политик получал сомнительные деньги через Эстонию

В ближайшие недели в Италии продолжится разбирательство по делу члена парламента Луки Волонте, которого обвиняют в коррупции, а именно в том, что он получал взятки от азербайджанских властей для лоббирования интересов этой страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Postimees.

Этот случай имеет прямое отношение к Эстонии, так как, согласно обвинению, из Эстонии на счет фонда Novae Terra, связанного с итальянским политиком, было сделано четыре перевода общей суммой в 2,17 миллионов евро. Эти деньги поступили из банковской конторы, зарегистрированной в эстонском филиале Danske Bank.

Переводы из Эстонии делали фирмы Metastar Invest LLP, LCM Alliance LLP, Polux Management и Hilux Services LP, которые зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Информация о владельцах этих сходит на нет в налоговых гаванях на Маршалловых островах, в Белизе и Виргинских островах.

Прокурор, который занимается делом Волонте, утверждает, что сумма, которая прошла через эстонские банки, составляет миллиард доллагров.