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Внимание, розыск! В Таллинне пропал 42-летний Андрей

Rus.Postimees.ee
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42-летний Андрей. | ФОТО: Департамент полиции и погранохраны.

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в поиске 42-летнего Андрея, который ушел из дома на Пельгуранна теэ 11 апреля примерно в 14-15 часов и до сих пор не вернулся. Полицейские проверили больницы, а также поговорили с близкими и знакомыми Андрея, но поиски пока результатов не принесли.

В последний раз на Андрее были куртка с капюшоном серого цвета, черные ботинки, черная кепка. Его рост - 170 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы и серые глаза.

У мужчины был при себе паспорт, мобильный телефон и карта общественного транспорта. На данный момент мобильный телефон мужчины выключен.

Всех, кто видел Андрея либо имеет информацию о том, где он может находиться, связаться с полицией по телефону 6125410 или 6123000.

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