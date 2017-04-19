Внимание, розыск! В Таллинне пропал 42-летний Андрей

В последний раз на Андрее были куртка с капюшоном серого цвета, черные ботинки, черная кепка. Его рост - 170 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы и серые глаза.

У мужчины был при себе паспорт, мобильный телефон и карта общественного транспорта. На данный момент мобильный телефон мужчины выключен.

Всех, кто видел Андрея либо имеет информацию о том, где он может находиться, связаться с полицией по телефону 6125410 или 6123000.