Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить гостиницу
19 апреля 2017 г., 10:45
Полиция задержала молодого мужчину, который пытался совершить ограбление в Пярну, угрожая администратору гостиницы ножом.
В среду утром полиции поступило сообщение, что в гостиничном предприятии на улице Рюйтли в Пярну 24-летний мужчина угрожал администратору ножом и требовал денег, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Администратор нажал кнопку тревоги, и мужчина ушел.
Позже полиция задержала его в качестве подозреваемого.