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Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить гостиницу

BNS
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Наручники. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Полиция задержала молодого мужчину, который пытался совершить ограбление в Пярну, угрожая администратору гостиницы ножом.

В среду утром полиции поступило сообщение, что в гостиничном предприятии на улице Рюйтли в Пярну 24-летний мужчина угрожал администратору ножом и требовал денег, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Администратор нажал кнопку тревоги, и мужчина ушел.

Позже полиция задержала его в качестве подозреваемого.

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