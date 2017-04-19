Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить гостиницу

В среду утром полиции поступило сообщение, что в гостиничном предприятии на улице Рюйтли в Пярну 24-летний мужчина угрожал администратору ножом и требовал денег, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Администратор нажал кнопку тревоги, и мужчина ушел.

Позже полиция задержала его в качестве подозреваемого.