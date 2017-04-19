В конференции Леннарта Мери в Таллинне примет участие Федерика Могерини

Конференция «Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть», которая пройдет с 12 по 14 мая, будет посвящена реальным кризисам, с которыми столкнулся мир, и поискам возможностей, которые эти кризисы могут предоставить.

Организатор конференции Рийна Кальюранд пояснила, что 2016 год запомнится как год драматических и непредсказуемых событий — Брекзит, избрание Трампа в президенты США, а также сопровождавшие эти события неуверенность и неведение являются настоящими пробными камнями для западного демократического порядка. «Мы будем искать ответы на вопрос, как двигаться дальше. В преддверии председательства Эстонии в Совете ЕС взгляды Европы несомненно обращены на Таллинн внимательнее, чем когда-либо прежде, поэтому именно конференция Леннарта Мери — хороший шанс для тщательного поиска решений европейских проблемы», - сказала она.

В поиске ответов на стратегические вызовы, с которыми столкнулся западный мир, примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Нийнистё, верховный уполномоченный ЕС по делам иностранной политики Федерика Могерини, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, министр по европейским делам Италии Сандро Гоци, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьер-министры Турции Мехмет Шимшек, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, экс-глава МИД Индии Канвал Сибал и многие другие.

Наряду с политиками и представителями аналитических центров в дискуссиях примут участие гражданские активисты из России, Белоруссии и Украины. На темы эпохи постправды и информационной войны будут рассуждать такие активно участвующие в социальных СМИ журналисты, как Майкл Вайсс и Ахмед Рашид. О новой иностранной политике правительства США будут говорить в том числе вице-президент Ford Стивен Биган и писатель и журналист Сара Кендзиор. Обсуждаться будут будущее ЕС, влияние популизма на демократию, растущая воинственность России в информационном и киберпространстве, продолжающийся конфликт в Сирии, рост влияния Китая — темы, которые требуют не только ответов, но и принципиальных адаптации и изменений в нынешнем миропорядке.

Конференция начинается в 16.30 часов 12 мая и закончится около полудня 14 мая. Она пройдет в гостинице Radisson Blu Sky в центре Таллинна. Рабочий язык конференции — английский, участие по приглашению. Трансляция в интернете на официальном сайте конференции.

Конференция Леннарта Мери организована Международным центром оборонных исследований и фондом Леннарта Мери, она проходит при поддержке Министерства обороны, МИД, Elering, Wihuri, НАТО, Milrem, BAE Systems, Эстонского центра Восточного партнерства, фонда Конрада Аденауэра, Defendec, Hanwha. Медиапартнер конференции — BNS.