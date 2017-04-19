"Реал" и "Атлетико" вновь пробились в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

У хозяев хет-трик оформил Криштиану Роналду (76', 105', 110'), еще один гол на счету Марко Асенсио (113'), а защитник Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77). В составе баварцев с пенальти отличился Роберт Левандовски (53'). На 84-й минуте за две желтые карточки был удален игрок "Баварии" Артуро Видаль, пишет newsru.com.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов. Всего на счету португальца 103 мяча в еврокубковых матчах, что также является рекордом.

В целом на его счету пять мячей в этом четвертьфинальном противостоянии с "Баварией". Первая встреча соперников неделю назад в Мюнхене завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

Мадридцы седьмой раз подряд и в 12-й раз в истории вышли в полуфинал Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 21 апреля.

Отметим, что Видаль, Тьяго Алькантара и Левандовски после матча в Мадриде пытались пообщаться в судейской с главным арбитром встречи Виктором Кашшаи, принявшим несколько спорных решений не в пользу мюнхенского клуба. Игроков из помещения выводила полиция.

"Некоторые решения судьи в конечном счете решили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не на таком же уровне. У нас все было под контролем до удаления", - заявил после поражения наставник "Баварии" Карло Анчелотти.

Еще одним полуфиналистом турнира стал другой мадридский клуб - "Атлетико", одолевший по сумме двух матчей английскую команду "Лестер".

Игроки "Атлетико"./ AFP PHOTO / Ben STANSALL / BEN STANSALL/AFP

Неделю назад на своем поле "матрасники" победили 1:0, а ответную встречу свели вничью 1:1. На гол Сауля (26') точным ударом ответил Джейми Варди (61').

Отметим, что оба мадридских клуба являются финалистами прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.