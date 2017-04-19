Стоит знать: хочешь запустить дрон? Заплати 45 евро!

Но, чтобы запустить дрон, следует заранее выяснить, разрешено ли это и где необходимо получить на это разрешение. По словам магистранта школы предпринимательства Mainor и создателя aircam.ee Кайдо Кабрала, люди не знают, что в Таллинне и Тарту дрон можно запускать лишь по разрешению Авиадепартамента и с предварительным предупреждением.

По мнению Кабрала, дроны стали своего рода домашними любимцами горожан, но осведомленность последних о законах в этой области росла не так быстро, как количество дронов. “Дрон находится в воздухе, как любой другой летательный аппарат, и на него распространяются довольно жесткие предписания”, - сказал Кабрал.

“Согласно закону об авиации требования контролируемого воздушного пространства действуют не только в Таллинне и Тарту, но в определенное время и в Пярну, Курессааре, Кярдла и в других местах Эстонии, а запуск дронов по собственному желанию не разрешен. В этих местах, чтобы запустить дрон, необходимо ходатайствовать о разрешении сроком на год и уплатить 45 евро госпошлины”, - сказал Кабрал.

“Пилоты в контролируемом воздушном пространстве для обеспечения безопасности должны знать обо всех аппаратах, способных летать. Даже если дрон размером со спичечный коробок, в этом районе необходимо ходатайствовать в Авиадепартаменте о разрешении на каждый полет как минимум за три дня до него. А если дрон поднимается на высоту свыше 150 метров, то за неделю”, - сказал Кабрал.

Карту контролируемого воздушного пространства можно посмотреть там же, где можно подать ходатайство о запуске дрона, т.е. на сайте https://lennuluba.ee/.