Фото: мощный лесной пожар вблизи Таллинна

Вчера, 18 апреля, в 17.22 в центр тревоги сообщили о пале травы вблизи деревни Мяннику (волость Саку, Харьюмаа). Прибывшие на место спасатели подняли в небо дрон, чтобы определить масштаб пожара. Выяснилось, что сосновый лес горит в трех местах.

Спасатели ограничили распространение огня и принялись тушить пожар. Через пару часов они заметили еще два места, где тлела почва. Пожар, общая площадь которого составила четыре гектара, был окончательно потушен около 20.30.