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Фото: мощный лесной пожар вблизи Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Минувшей ночью спасатели из Таллинна и Харьюмаа получили девять вызовов в связи с лесными пожарами. Площадь большей их части была менее гектара, однако вблизи карьера Мяннику зона пожара составила несколько гектаров. Горели как сухая трава, так и сосновый лес, пишет Postimees.

Вчера, 18 апреля, в 17.22 в центр тревоги сообщили о пале травы вблизи деревни Мяннику (волость Саку, Харьюмаа). Прибывшие на место спасатели подняли в небо дрон, чтобы определить масштаб пожара. Выяснилось, что сосновый лес горит в трех местах.

Спасатели ограничили распространение огня и принялись тушить пожар. Через пару часов они заметили еще два места, где тлела почва. Пожар, общая площадь которого составила четыре гектара, был окончательно потушен около 20.30.

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