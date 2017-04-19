Фото: мощный лесной пожар вблизи Таллинна
19 апреля 2017 г., 11:23
Минувшей ночью спасатели из Таллинна и Харьюмаа получили девять вызовов в связи с лесными пожарами. Площадь большей их части была менее гектара, однако вблизи карьера Мяннику зона пожара составила несколько гектаров. Горели как сухая трава, так и сосновый лес, пишет Postimees.
Вчера, 18 апреля, в 17.22 в центр тревоги сообщили о пале травы вблизи деревни Мяннику (волость Саку, Харьюмаа). Прибывшие на место спасатели подняли в небо дрон, чтобы определить масштаб пожара. Выяснилось, что сосновый лес горит в трех местах.
Спасатели ограничили распространение огня и принялись тушить пожар. Через пару часов они заметили еще два места, где тлела почва. Пожар, общая площадь которого составила четыре гектара, был окончательно потушен около 20.30.