В Ласнамяэ стартовала акция, в рамках которой с улиц района попытаются убрать брошенные автомобили

В настоящее время в Ласнамяэ насчитывается порядка 50 автомобилей, которые занимают полезное место на парковке. Муниципальная полиция все чаще занимается случаями, когда хозяин бросает транспортное средство без регистрационных номеров на обочине или на внутриквартальной парковке.

"У нас и так острая нехватка парковочных мест, поэтому такое положение дел вызывает у людей острое недовольство. Зачастую брошенные машины ухудшают и так непростую ситуацию с парковкой во дворах", - отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

В то же время иногда невозможно установить владельца машины, которая стоит без регистрационных номеров, ведь, как правило, такие транспортные средства уже сняты с учета.

Стоит отметить, что измененный в 2015 году Закон об организации местного самоуправления значительно ограничил возможности Муниципальной полиции. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство на уровне государства.

Пришедший в негодность автомобиль можно утилизировать самостоятельно, если отвезти его на свалку или же поручить это МуПо. Для этого необходимо оформить на Муниципальную полицию доверенность. Сделать это можно на месте, либо отправить документ с дигитальной подписью по электронной почте.

Информацию по оформлению доверенности и утилизации автомобиля можно получить по телефону 66 19 860 и по электронной почте munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee.