ТОП-5 мифов об аккумуляторе смартфона

«Надо признать, что за последние два десятилетия телефонные аккумуляторные технологии не претерпели существенных изменений. И сегодня бытует множество взаимоисключающих рекомендаций по уходу за этими источниками энергии, разобраться в которых – что верно, а что нет – порой достаточно сложно», - объясняет Сирли Селиов.

Вот пять наиболее распространенных мифов, которые лучше проигнорировать, если вы действительно хотите, чтобы ваш телефон служил вам долго.

Миф 1: Неважно, со скольких и до скольких процентов заряжать аккумулятор

Правда: Если вы умеренно пользуетесь телефоном или регулярно меняете его, как только появляется новая модель, заряжать его можно, когда угодно и сколько угодно. При этом надо помнить: чтобы аккумулятор как можно дольше сохранял высокую работоспособность, не следует допускать его полной разрядки. Главное правило тут простое: если заряжать, то до 80%, если разряжать, то до 20%.

Регулярная разрядка до нуля неблагоприятно сказывается на состоянии аккумулятора. Не стоит также увлекаться и быстрой зарядкой под завязку, поскольку это ускоряет процесс коррозии литиево-ионной батареи. Старайтесь поддерживать заряд аккумулятора в диапазоне от 20 до 80% – так ваш телефон прослужит дольше.

Миф 2: Аккумуляторы в смартфонах - практически вечные

Правда: Литиево-ионные батареи, которые используются в большинстве современных смартфонов, рассчитаны на 300-500 циклов полной зарядки, обеспечивая 80% первоначальной емкости. Это довольно много – и первые признаки усталости обычно появляются после двух лет эксплуатации. Так что аккумуляторы не вечные – они тоже уходят из жизни, отдавая какую-то часть своей емкости после каждой зарядки.

Миф 3: Все зарядные устройства, в принципе, одинаковые

Правда: На зарядочном устройстве – проводе и адаптере – не стоит экономить. Apple и Samsung, например, выпускают новые телефоны всегда в комплекте с оригинальным зарядочным устройством. Разумеется, можно доверять и другим известным производителям. Главное – избегать дешевых подделок и т.н. универсальных устройств, которые якобы годятся для всех моделей. В данном случае опасность заключается в несоответствии напряжения и силы зарядочного тока. Если сила тока ниже нормы, процесс зарядки затягивается, а если выше – аккумулятор будет перегреваться и даже может выйти из строя.

Миф 4: Полная разрядка вредна аккумулятору

Правда: Постоянно доводить батарею до полной разрядки нецелесообразно, однако все же не помешает делать это периодически. Специалисты рекомендуют полностью разряжать аккумулятор до нуля каждые три месяца. Это нужно для того, чтобы контроллер, управляющий работой батареи, мог восстановить в памяти первоначальные уровни ее заряда – минимальный и максимальный – и обеспечить их соблюдение.

Миф 5: Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, надо закрыть все запущенные приложения

Правда: Все мы постоянно пользуемся самыми разными приложениями – какими-то больше, а какими-то меньше. Есть и любимые приложения, в которые мы заглядываем чаще всего, – вот их лучше держать открытыми, а менее востребованные – имеет смысл закрывать. Здесь важно помнить, что любая крайность – или закрывать все, или совсем ничего – приведет к излишней нагрузке аккумулятора.