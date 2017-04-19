Туманная история: таинственный автомобиль принадлежал машинисту

“Отправитель выразил обеспокоенность тем, что автомобиль может быть угнан, поскольку довольно долго стоит в подозрительном месте. Координаты места указаны при этом не были, но визуально можно было предположить, что машина находится в Пяэскюла, в районе улицы Лийпри. При проверке автомобиль действительно был найден на Лийпри, 33», - сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

Патруль зафиксировал ситуацию и передал номер автомобиля дежурному, который связался с его владельцем. Удивленный автовладелец пояснил, что он машинист, который, отправляясь утром на работу, из соображений удобства припарковался в непосредственной близости от места работы, т.е. от железнодорожного депо.

“Машинист пообещал по возможности перепарковать автомобиль между двумя рейсами, если же это будет невозможно по времени, то по окончании рабочего дня уехать на нем домой”, - сказала Хунт.