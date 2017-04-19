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Галерея: в Египте найдены шесть мумий возрастом более трех тысяч лет

Rus.Postimees.ee
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Египетские археологи обнаружили шесть мумий в раскрашенных деревянных саркофагах и более 1000 погребальных статуй в 3500-летнем захоронении около города Луксор, сообщило министерство древностей страны.

Гробница, обнаруженная в некрополе близ знаменитой Долины царей, принадлежала аристократу, который служил городским судьей, говорится в сообщении, которое приводит The Sun.

Министерство древностей заявило во вторник, что гробница судьи относится к периоду Нового царства (около 1500–1000 годы до н. э.), отмечает "Моя Планета".

Фамильный склеп включал в себя двор и два зала, в одном из них оказалось шесть саркофагов, в другом — еще четыре (напомним, мумий в них было найдено всего шесть).

Статуи, найденные в гробнице, изображают египетских царей разных династий.

Археологи рассчитывают сделать новые важные находки в ходе дальнейших раскопок.

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