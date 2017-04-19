Банк Эстонии: налог на финансовые услуги может негативно повлиять на экономику страны

В этой связи до введения налога следует тщательно проанализировать его потенциальные последствия. Если налог будет решено ввести, было бы разумно, чтобы он распространялся не только на коммерческие банки, но на максимально широкий круг финансовых учреждений для снижения отрицательно сказывающихся на финансовой стабильности искажений рынка, отмечает центробанк в обзоре финансовой стабильности.

С учетом свободного движения услуг и капитала в ЕС и интегрированности эстонского финансового сектора основанный на капитале налог может, по сообщению центробанка, привести в Эстонии к сокращению важных с точки зрения финансовой стабильности ликвидных и капитальных буферов.

Угрозу для восстановления экономического роста представляет продолжающийся спад инвестиций. Инвестиции предприятий снижались четыре года подряд. Инвестиционная активность зависит от чувства уверенности в будущем, которое в свою очередь определяется надежностью экономической и налоговой политики, сообщается в обзоре.

Частые изменения налоговой системы, оставляющие мало времени на реагирование, повышают нестабильность. В ситуации, где рынок труда перегрелся, а для роста ориентированных на внутренний рынок предприятий нет существенных препятствий, создание дополнительных затрат за счет дефицита бюджета правительственного сектора принесло бы, с точки зрения продолжительного экономического роста, больше вреда, чем пользы, отмечает центробанк.

Правительству следует поощрять экономический рост с помощью создания максимально стабильной предпринимательской среды, отмечает Банк Эстонии.