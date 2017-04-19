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Госпримиритель усомнился в законности планируемой забастовки медработников

Rus.Postimees.ee
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Осенью медики по всей стране провели предупредительную забастовку. | ФОТО: Sille Annuk

Госпримиритель Меэлис Виркебау ставит под сомнение законность планируемой в середине мая медработниками забастовки.

В интервью газете Postimees Виркебау заявил, что забастовка не имеет точек соприкосновения с Законом о коллективных трудовых спорах и поэтому ее можно считать политической акцией, у которой нет правовой регуляции, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Как в свою очередь заявила генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, объявить забастовку незаконной может лишь суд. По ее словам, работники здравоохранения хотят, чтобы медицина финансировалась в таком объеме, который позволяет хорошо выполнять свою работу и лечить пациентов столько, сколько понадобится. Генсек Союза врачей подчеркнула, что это требование не выходит за рамки профессиональной деятельности.

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