Госпримиритель усомнился в законности планируемой забастовки медработников

В интервью газете Postimees Виркебау заявил, что забастовка не имеет точек соприкосновения с Законом о коллективных трудовых спорах и поэтому ее можно считать политической акцией, у которой нет правовой регуляции, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Как в свою очередь заявила генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, объявить забастовку незаконной может лишь суд. По ее словам, работники здравоохранения хотят, чтобы медицина финансировалась в таком объеме, который позволяет хорошо выполнять свою работу и лечить пациентов столько, сколько понадобится. Генсек Союза врачей подчеркнула, что это требование не выходит за рамки профессиональной деятельности.