Руководитель Фонда интеграции: нужно чувствовать, что ты можешь что-то сделать в Эстонии

- Вы в течение трех лет руководили Фондом интеграции и интегрировали, или, если можно так выразиться, вплетали людей в эстонское общество. Удалось ли это?

- Прежде всего, я должен сказать, что такое «вплетение» и как мы это видим.

- И как?

- Для нас, это, прежде всего, борьба с ощущением несправедливости.

- Ощущение несправедливости?

- Часть наших сограждан ощущает несправедливость, которую создало для них 50-60 лет назад одно или другое государство, и которая связывается с конкретным народом. С другой стороны, у нас есть люди, которые ощущают несправедливость, возникшую 20-25 лет назад. Они говорят, что им обещали то-то и то-то, но ничего сделано не было.

Если чувство несправедливости ощущается годами, то человек не может спокойно воспринимать то, что происходит вокруг него.

- И как эти несправедливости переплетаются?

- У переплетения есть пять этапов, которые нужно пройти, чтобы человек почувствовал себя в обществе спокойно и хорошо.

Во-первых, ему нужно понять, что должен в обществе делать, каковы его обязанности и какие у него есть права.

Второй связано с общением и языком: сеть, знакомые, отношения.

Третий важный этап связан с самоопределением - учеба, работа. Человек должен иметь возможность на развитие в обществе.

- Почувствовать, что он нужен обществу?

- Точно. Если человек с высшим образованием продает на рынке китайский товар, у него может возникнуть чувство, что в его жизни что-то идет не так. Такой человек восприимчив к простым решениям, вражеской идеологии, которая утверждает, что в его положении виновен кто-то другой.

Четвертый этап связан с местным инфопространством. Может показаться смешным, что физически человек находится в одном, а мыслями - скорее во втором или в третьем государстве. Это означат, что ему не нравится та страна, где он находится.

Последний этап – это то, что мы называем воспитанием гражданина. Это не простое получение паспорта. Это означает, чувствует ли человек и какую именно связь со своим государством, ощущает ли он, что у него есть права и обязанности. В чем заключаются такие обязанности, которые не вбиты ему в голову, а он сам принимает их как естественную часть для проживания в стране.

К сожалению, в Эстонии много людей, у которых с этим есть определенные проблемы.

- В вашей организации работают 24 человека, но только в одном Ласнамяэ проживают 100 000 человек. В их числе много тех, кто ощущает несправедливость. Тех, с кем вы можете поговорить – капля в море. Где еще люди могут найти информацию, где их услышат? В самоуправлении? В школе?

- Это самые распространенные места. В последнее время мы открыли новые возможности для общения – языковые кафе. Люди встречаются с такими же людьми, которые, правда, что-то делают для того, чтобы выучить язык. А кроме практики в эстонском языке, они могут обсудить разные проблемы.