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Лекарства, продажа которых прекращается в Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Таблетки. Снимок иллюстративный. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Varin Rattanaburi

По сообщению Лекарственного департамента, в Эстонии больше не будут продавать несколько лекарств.

Из аптек исчезнет сироп Aerius 0,5 мг/мл и покрытые пленочной оболочкой таблетки Aerius 5 мг. Их действующее вещество - дезлоратадин. При этом содержащие дезлоратадин лекарства других производителей останутся в продаже.

Прекращена продажа таблеток Oroperidys 10 мг, действующим веществом которых является домперидон. Вместе с тем доступны таблетки Domperidon Actavis 10 мг с тем же действующим веществом.

В аптеках нельзя достать раствор для инфузий Diflucan 2 мг/мл в 50-милилитровой упаковке. Его действующим веществом является флуконазол. Остаются в продаже упаковки этого раствора в 100 мл. Невозможно купить и препарат Dalacin C 150 мг/мл в 4-милилитровой упаковке. Его действующее вещество - клиндамицин. То же лекарство доступно в 2-милилитровой упаковке.

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