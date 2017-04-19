Лекарства, продажа которых прекращается в Эстонии

Из аптек исчезнет сироп Aerius 0,5 мг/мл и покрытые пленочной оболочкой таблетки Aerius 5 мг. Их действующее вещество - дезлоратадин. При этом содержащие дезлоратадин лекарства других производителей останутся в продаже.

Прекращена продажа таблеток Oroperidys 10 мг, действующим веществом которых является домперидон. Вместе с тем доступны таблетки Domperidon Actavis 10 мг с тем же действующим веществом.

В аптеках нельзя достать раствор для инфузий Diflucan 2 мг/мл в 50-милилитровой упаковке. Его действующим веществом является флуконазол. Остаются в продаже упаковки этого раствора в 100 мл. Невозможно купить и препарат Dalacin C 150 мг/мл в 4-милилитровой упаковке. Его действующее вещество - клиндамицин. То же лекарство доступно в 2-милилитровой упаковке.