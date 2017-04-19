Фото: Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 6

Here's a first look at Mi 6. Notice the new four-sided 3D glass feature? pic.twitter.com/HlXJr3riUB — Mi (@xiaomi) 19 апреля 2017 г.

Как пишет The Verge , дизайн новинки напоминает дизайн прошлогоднего флагмана Mi 5, однако стеклянная задняя поверхность Mi 6 закруглена со всех сторон. Так же, как и предшественник, смартфон получил версию с керамической задней поверхностью.

Xiaomi Mi 6 получил 5,15-дюймовый дисплей с разрешением 1920*1080 точек, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3350 мАч, сообщает newsru.com.

Как и ожидалось, Mi 6 получил двойную камеру, представляющую собой комбинацию широкоугольного объектива и объектива с двукратным оптическим зумом. Каждый из сенсоров имеет разрешение 12 Мп. При этом с iPhone 7 новый флагман Mi 6 роднит не только двойная основная камера, сенсорная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев и защита от брызг, но и отсутствие разъема для наушников.

Как отмечает Phone Arena , новый смартфон оснащен стереодинамиками, разъемом USB Type-C и работает на базе Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI.

Стоит отметить, что компания не представила модель Mi 6 Plus с 5,7-дюймовым экраном, хотя утечки утверждали, что Xiaomi готовится выпустить его вместе с Mi 6.

Стоимость смартфона Mi 6, который будет доступен в черной, белой, темно-синей и серебристой расцветках, составит около 337 евро за версию с 64 ГБ памяти и 392 евро за версию со 128 ГБ памяти. В свою очередь, модификация с керамической задней панелью и 128 ГБ памяти обойдется в 407 евро. Продажи смартфона в Китае начнутся 28 апреля.