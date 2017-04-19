Концерт "Самого большого простого числа" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

22 апреля в таллиннском Jamaica Bar состоится концерт группы "Самое большое простое число" ("СБПЧ").

Они заставят стереть кроссовки до дыр и сжаться в кулак сердце – такой прогноз дали организаторы таллиннского концерта популярной российской группы. В этом году группе "СБПЧ", которая предпочитает себя называть "оркестром для добрых людей", исполняется ровно десять лет. За это время коллектив успел выпустить восемь студийных альбомов. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).

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