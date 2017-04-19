Картина дня: расширение «Юлемисте», крушение судна в Черном море и гигантский астероид

Расширение «Юлемисте»

Центр «Юлемисте» намерен и в будущем остаться крупнейшим в Эстонии торговым центром. В ближайшие годы там собираются построить кинотеатр стоимостью 35 миллионов евро и открыть несколько новых магазинов. Читайте далее...

Подробности аварии с участием грузовика и легковушки: женщина умерла еще до столкновения

Женщина 69 лет, погибшая 14 апреля в аварии грузовика и легкового автомобиля, скончалась не в результате столкновения, а непосредственно перед ним из-за внезапно возникшей проблемы со здоровьем. Читайте далее...

В Черном море потерпело крушение судно

Судно «Герои Арсенала» под флагом Панамы (порт приписки - украинский Херсон) потерпело крушение в акватории Черного моря. Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что спасен один член экипажа. Ранее сообщалось о спасении трех человек. Читайте далее...

Итальянский политик получал сомнительные деньги через Эстонию

Миллионы евро, выплаченные итальянскому политику Луке Волонте через действующий в Эстонии банк, являются каплей в море, которая просочилась через здешние финансовые учреждения в 2012-2014 годах. Читайте далее...

Гигантский астероид приблизится к Земле

В среду, 19 апреля, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2014 JO25. Он приблизится к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Читайте далее...

Соседские войны в Пярну

Начавшаяся несколько лет назад соседская ссора дошла до того, что один из спорщиков установил прямо перед окном своего противника баскетбольный щиток, полностью перекрыв ему обзор. «Я не знаю, это высшая степень гениальности или склочность», - печалится соседка, из окна которой теперь света белого не видно. Читайте далее...

Хочешь запустить дрон? Заплати 45 евро!

Дроны становятся все популярнее, их можно приобрести почти в каждом магазине техники. Но перед тем как запустить дрон, следует заранее выяснить, разрешено ли это и где необходимо получить на это разрешение. По словам магистранта школы предпринимательства Mainor и создателя aircam.ee Кайдо Кабрала, люди не знают, что в Таллинне и Тарту дрон можно запускать лишь по разрешению Авиадепартамента и с предварительным предупреждением. Читайте далее...