Что построят вместо хинкальной около таллиннского автовокзала?

Это очень сладкое место находится рядом с торговыми центрами и транспортными узлами. Отсюда пешком можно дойти до Старого города и до Кадриорга. Благодаря современным окнам жителей этого дома не будет беспокоить шум от загруженной машинами дороги.

В четырехэтажном доме в стиле лофт с квартирами-ателье будет 30 квартир и апартаментов площадью от 17 до 63 квадратных метров. Архитектор здания - Иво Ребане из бюро Guru Projekt.