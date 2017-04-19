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Что построят вместо хинкальной около таллиннского автовокзала?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Фото: архив Веры Копти

На перекрестке улиц Одра, Якоби, Ластекоду и Юхкентали летом 2018 года вырастет новый дом. Застройщик - Jakobi Arenduse OÜ.

Это очень сладкое место находится рядом с торговыми центрами и транспортными узлами. Отсюда пешком можно дойти до Старого города и до Кадриорга. Благодаря современным окнам жителей этого дома не будет беспокоить шум от загруженной машинами дороги.

В четырехэтажном доме в стиле лофт с квартирами-ателье будет 30 квартир и апартаментов площадью от 17 до 63 квадратных метров. Архитектор здания - Иво Ребане из бюро Guru Projekt.

Фото: Jakobi 28

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