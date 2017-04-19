В Киргизии после допроса исчез брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге

"Акрам приехал в Киргизию в конце марта, в начале апреля лег в частную клинику Джалал-Абада, чтобы сделать небольшую операцию, но 15 апреля к нему в больницу пришли сотрудники ГКНБ и забрали его якобы на допрос", - рассказал в среду, 19 апреля, один из родственников Азимовых, проживающий в городе Джалал-Абад на юге Киргизии, сообщает Newsru.com.

"После этого Акрам дома не появлялся, и мы не знаем, где он", - отметил собеседник агентства.

Ранее проживающий в Москве отец предполагаемого организатора теракта Ахрал Азимов заявил газете "Московский комсомолец", что 28-летнего Акрама задержали в Киргизии, после чего отправили в Москву. Ахрал Азимов живет в Москве в районе Новогиреево, работает водителем городского автобуса. У него четверо взрослых сыновей, и он не верит в их причастность к преступлению. С матерью своих детей Азимов-старший развелся еще 15 лет назад.

По словам отца, Аброр и Акрам работали мастерами по изготовлению суши в Одинцово Московской области. В конце марта Акрам уволился, так как поссорился с руководством. 28 марта он уехал в Киргизию, чтобы проведать семью и подлечить гайморит.

Ахрал Азимов накануне позвонил бывшей жене в Киргизию, и та сообщила ему, что три-четыре дня назад киргизские правоохранительные органы забрали из больницы их старшего сына Акрама. "Подняли прямо с больничной койки. Парень лечил гайморит. Как ей сказали, Акрама увезли в Москву", - рассказал Ахрал.

Родственники Азимова утверждают, что оба брата никогда не были религиозными. "Они даже не ходили в мечеть на пятничный намаз. До того как переехать в Россию, братья Азимовы жили на Украине, старший брат также работал в Корее", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как выяснило киргизское агентство 24.kg, Аброр Азимов в 2009 году уехал вместе с братом Акрамом на Украину, откуда в 2013-м они перебрались в Россию. Азимовы отказались от гражданства своей страны, получили паспорта РФ и работали в одном из подмосковных суши-баров, заявили источники. Братья жили на съемной квартире.

В 2014 году Аброр женился. "У него трехлетняя дочь, она инвалид, и его супруга приехала из России в Джалал-Абад, где постоянно жила в последнее время", - рассказал источник "Интерфакса".

Супруга Азимова подтвердила, что ее муж бывал в Турции, как утверждают российские СМИ. По ее словам, Аброр летел через Турцию транзитом из Сеула, где работал. По данным 24.kg, Акрам вернулся в Киргизию 27 марта, а 15 апреля был прооперирован в больнице города Джалал-Абад. В тот же день из палаты медцентра "Касиет" его забрали на допрос в региональное управление Госкомитета нацбезопасности. В ГКНБ утверждают, что отпустили его в тот же день, говорится в сообщении.

Отец братьев Азимовых утверждает, что все подозрения в их адрес - ложь. "Мои дети воспитаны правильно. Когда я увидел новости про теракт, еще подумал - этот шакал-смертник будет гореть в аду, так как никому не суждено забирать жизни у невинных людей. Акрам и Аброр даже муравья не обидят", - сказал он "МК".