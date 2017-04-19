Бангкок приготовил неприятный сюрприз для туристов

Запрет должен вступить в силу к концу 2017 года. Такое решение местные власти приняли несмотря на то, что всего месяц назад Бангкок был признан лучшим в мире направлением для поклонников уличной еды по версии CNN, сообщает портал Газета.ru.

Как отметили в городской администрации, идет работа по очистке улиц во всех 50 районах Бангкока и по возвращению тротуаров пешеходам.

Местные власти подчеркивают, что уйти придется каждому продавцу уличной еды, тем более что у них уже есть место для законной продажи на рынке.