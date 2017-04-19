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В мае в Хааберсти начнется грандиозное строительство

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Nordecon

Строительство многоярусной транспортной развязки в Хааберсти стоимостью почти 20 миллионов евро начнется в мае нынешнего года и должно полностью завершиться в октябре будущего года, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Он добавил также, что работы разделены на два этапа, из которых первый - до мая 2018 года включает реконструкцию участка Палдиского шоссе в обоих направлениях, перенос и создание новых техносетей, строительство велосипедно-пешеходного тоннеля и виадука, сообщает Раэпресс.

Во время второго этапа - с апреля по октябрь будущего года - легкотранспортный тоннель будет создаваться на улицах Раннамыйза и Эхитаяте-теэ, появятся велосипедно-пешеходные дорожки. и регулируемая светофорами круговая развязка.

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