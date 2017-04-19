Фонд развития предпринимательства вновь оконфузился

Брошюра предназначена для международной ярмарки в Шанхае. На недоумение пользователей социальной сети ответила руководитель проектов EAS Майрика Хааб.

«Какие данные тут неверны? В этом случае вопрос не в верности, а в том, достаточно ли данных для того, кто смотрит карту», - написала она в сообщении, которое к настоящему момент удалено.

На звонки и письма Postimees Хааб не отвечает. Ниже приведен скриншот ее сообщения.