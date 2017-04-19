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Фонд развития предпринимательства вновь оконфузился

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: социальные сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламную брошюру Фонда развития предпринимательства с картой Европы и Азии. На карте по какой-то причине отсутствует Турция.

Брошюра предназначена для международной ярмарки в Шанхае. На недоумение пользователей социальной сети ответила руководитель проектов EAS Майрика Хааб.

«Какие данные тут неверны? В этом случае вопрос не в верности, а в том, достаточно ли данных для того, кто смотрит карту», - написала она в сообщении, которое к настоящему момент удалено.

На звонки и письма Postimees Хааб не отвечает. Ниже приведен скриншот ее сообщения.

/ Скриншот

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