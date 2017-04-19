В роддоме Пельгулинна открылись уникальные семейные палаты

«Я очень рад – не только как министр, но и как отец двоих детей, – что с сегодняшнего дня в Пельгулиннаском родильном доме появятся семейные палаты интенсивной терапии, которые позволят семье постоянно находиться при новорожденном. Вся наша медицинская система должна двигаться в направлении более высокой приоритетности семейных интересов, и Пельгулиннаский родильный дом – это, несомненно, пример для многих», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

«До сих пор для новорожденных у нас была одна шестиместная палата интенсивной терапии, а теперь мы оказываем эти услуги новорожденным в шести семейных палатах, где каждый младенец может находиться в отдельной палате вместе со своей семьей. Семейные палаты нового типа снабжены всем необходимым оборудованием для поддержки и отслеживания жизненно важных функций и развития новорожденного. Это способствует ее развитию и позволяет родителям постоянно находиться вместе с ребенком», – пояснила заведующая Пельгулиннаским роддомом доктор Пирет Веэрус.

Заведующая отделением новорожденных роддома доктор Пилле Сайк отметила, что родительское тепло и забота важны для скорейшего восстановления новорожденного с проблемами здоровья. «Предлагая нуждающемуся в интенсивной терапии ребенку близость и заботу, родители учатся лучше справляться с его потребностями. Присутствие семьи в жизни новорожденного приводит к тому, что с такими детьми приходится проводить меньше всевозможных медицинских процедур, а само лечение дает лучший результат», – добавила доктор Сайк.

Принадлежащий Западно-Таллиннской центральной больнице Пельгулиннаский родильный дом был первым роддомом в Эстонии, в котором были созданы семейные палаты, а здоровому ребенку с момента рождения разрешалось находиться вместе с мамой и папой. Теперь, спустя 24 года, Пельгулиннаский роддом стал первой в Эстонии и окружающих странах больницей, где и нуждающийся в интенсивной терапии новорожденный может постоянно быть вместе со своей семьей.

Реновацию отдела новорожденных Пельгулиннаского роддома осуществила фирма OÜ Nordlin Ehitus. Пожертвования на приобретение необходимой для работы отдела централизованной системы мониторинга и на обучение персонала собрал Фонд поддержки Пельгулиннаского роддома.