В ожидании лета: рецепт куриного шашлыка с луком и чили с гарниром из жареного батата

В ожидании приближающегося лета Nõo Lihavürst выпустил несколько новых продуктов из мяса птицы, которые придутся по вкусу тем, кто предпочитает, чтобы ежедневное меню было одновременно легким, питательным и вкусным.
Продукты из мяса птицы входят в повседневное меню поклонников здорового питания и спорта, а также включены в рецепты персональной веб-программы Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания. Сегодня мы вместе с кулинарным блогом Retseptisahtel и программой Fitlap предлагаем рецепт вкусного и легкого куриного шашлыка. Приятное весеннее блюдо – то, что нужно в преддверии приближающегося лета: оно легкое, сочное и отличается превосходным вкусом мяса птицы. Кроме того, все ингредиенты подобраны и отмерены так, что этот рецепт отлично подойдет и тем, кто следит за фигурой.
Если следовать рецепту, то много ингредиентов вам не понадобится. Шашлык выпускается в изысканном маринаде из лука и перца чили, который придает всему блюду идеальный оттенок вкуса. Кусочки замаринованного мяса достаточно просто запечь на гриле или в духовке.
В качестве гарнира нарежьте ломтиками батат и запеките его в духовке или на гриле, пока кусочки не приобретут красивый золотистый оттенок. Соус приготовьте из натурального греческого йогурта. При подаче на стол добавьте свежие зеленые листья салата и семена граната.
Все весенние рецепты здорового питания разработаны совместно с кулинарным блогом Retseptisahtel, а также программой Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания.
Ингредиенты:
100 г куриного шашлыка с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk) марки Nõo Lihavürst
120 г батата
20 г 10% греческого йогурта
4 г оливкового масла
20 г граната
Соль
Перец
Приготовление:
- разогрейте духовку до 180 градусов
- вымойте 120 г батата и нарежьте ломтиками, добавьте 4 г оливкового масла
- поместите 100 г куриного шашлыка с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk) марки Nõo Lihavürst и ломтики батата на 25 минут в духовку (при 180 градусах)
- приправьте 20 г 10% греческого йогурта солью и перцем
- очистите 20 г граната
- подавайте шашлык и батат к столу, полив батат сверху соусом из греческого йогурта - посыпьте сверху зернами граната