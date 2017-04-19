В ожидании лета: рецепт куриного шашлыка с луком и чили с гарниром из жареного батата

Продукты из мяса птицы входят в повседневное меню поклонников здорового питания и спорта, а также включены в рецепты персональной веб-программы Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания. Сегодня мы вместе с кулинарным блогом Retseptisahtel и программой Fitlap предлагаем рецепт вкусного и легкого куриного шашлыка. Приятное весеннее блюдо – то, что нужно в преддверии приближающегося лета: оно легкое, сочное и отличается превосходным вкусом мяса птицы. Кроме того, все ингредиенты подобраны и отмерены так, что этот рецепт отлично подойдет и тем, кто следит за фигурой.

Если следовать рецепту, то много ингредиентов вам не понадобится. Шашлык выпускается в изысканном маринаде из лука и перца чили, который придает всему блюду идеальный оттенок вкуса. Кусочки замаринованного мяса достаточно просто запечь на гриле или в духовке.

В качестве гарнира нарежьте ломтиками батат и запеките его в духовке или на гриле, пока кусочки не приобретут красивый золотистый оттенок. Соус приготовьте из натурального греческого йогурта. При подаче на стол добавьте свежие зеленые листья салата и семена граната.

Все весенние рецепты здорового питания разработаны совместно с кулинарным блогом Retseptisahtel, а также программой Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания.

Ингредиенты:

100 г куриного шашлыка с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk) марки Nõo Lihavürst

120 г батата

20 г 10% греческого йогурта

4 г оливкового масла

20 г граната

Соль

Перец

Приготовление:

- разогрейте духовку до 180 градусов

- вымойте 120 г батата и нарежьте ломтиками, добавьте 4 г оливкового масла

- поместите 100 г куриного шашлыка с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk) марки Nõo Lihavürst и ломтики батата на 25 минут в духовку (при 180 градусах)

- приправьте 20 г 10% греческого йогурта солью и перцем

- очистите 20 г граната

- подавайте шашлык и батат к столу, полив батат сверху соусом из греческого йогурта - посыпьте сверху зернами граната