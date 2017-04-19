Медведев назвал расследование Навального «лживым продуктом политических проходимцев»

В пространном вопросе премьеру депутат от КПРФ Николай Коломейцев бросил реплику: "Что мешает Медведеву отказаться от услуг уволенного им (бывшего министра финансов - прим. ИФ) Кудрина, а также (главы Центробанка - прим. ИФ) Набиуллиной и защититься от нападок (оппозиционера - прим. ИФ) Навального".

Медведев на это заметил: "Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживый продукт политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал премьер-министра: "Кстати, один раз страна уже пострадала (от этого), в первую очередь, КПСС, поэтому надо делать выводы".

Ранее депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин собирался на правительственном часе в Госдуме задать Медведеву отдельный вопрос о расследовании Навального, но руководство КПРФ выступило против этого. В фракции объяснили, что "и других тем для вопросов полно".

В начале апреля Госдума отклонила внесенный депутатами думской фракции КПРФ проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам ФБК. Авторами данного проекта поручения выступали Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

В начале апреля премьер прокомментировал расследование ФБК о якобы принадлежащей ему недвижимости. Премьер заявил: "Причем делается все по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его".